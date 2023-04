Zagato 100

1930 Alfa Romeo 6C 1500 GS Zagato and 1963 Alfa Romeo Giulia TZ1 Zagato.

Andrea and Marella Rivolta Zagato requested permission to publish this art in their Centenary Zagato book.

Pen & ink and markers on 10″x 15″ watercolour paper

