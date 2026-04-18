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Mercedes-Benz SSK (W 06), Produktionszeit 1928 bis 1932. Fahrzeug aus dem Jahr 1928. Studioaufnahme von vorn aus dem Jahr 2025. Mercedes-Benz SSK (W 06), production period 1928 to 1932. Vehicle from 1928. Studio shot from the front, taken in 2025.
Mercedes

140 years of Mercedes-Benz

Highlights from 100+ years of developing the automobile

Rex McAfee

The history of Mercedes-Benz began in 1886 with Carl Benz’s motor car patent and Gottlieb Daimler’s motorised carriage. Since then, the brand has continuously advanced the automobile—from Bertha Benz’s pioneering 1888 long-distance journey to modern innovations in electric, autonomous, and high-performance vehicles.

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In 2026, Mercedes-Benz celebrates its 140th anniversary with its largest product launch program ever, beginning with the new S-Class and followed by more than 40 models over two years. Each reflects the brand’s goal of combining heritage with innovation while redefining mobility around user needs and technological progress.

Early milestones include the 1900 Mercedes 35 hp, which established the modern automobile concept, and the 1926 merger of Benz & Cie. and Daimler-Motoren-Gesellschaft, creating the iconic three-pointed star brand. The company has long explored alternative propulsion, from early electric and hybrid experiments—including designs by Ferdinand Porsche—to modern EV breakthroughs like the VISION EQXX and record-setting long-range drives exceeding 1,200 km.

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Benz Patent Motor Car. Authentic replica of the world’s first automobile from 1886. Studio shot from the left, taken in 2025.

Mercedes-Benz has also led in performance and design, producing icons such as the 300 SL “Gullwing”, as well as pioneering engineering advances like supercharging in the 1920s. Safety innovations have been central, including crumple zones (1959), ABS (1978), and modern driver assistance systems.

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Luxury and prestige models—from the “Adenauer” 300 to today’s S-Class and Maybach vehicles—have set global standards. At the same time, mass-production successes like the 124 series and early models such as the Benz Velo demonstrate the brand’s reach across segments.

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Mercedes-Benz SLS AMG Coupé from 2013 (197 series, production period from 2010 to 2014). Studio shot from the front with gullwing doors open, taken in 2025.

Motorsport has been another pillar, with the Silver Arrows achieving major success, including multiple Formula 1 championships since 2014. Innovation continues in autonomous driving, endurance testing, and electric performance, with new technologies debuting in upcoming models.

Mercedes-Benz’s legacy also includes record-breaking achievements, highly valuable collector cars like the 300 SLR “Uhlenhaut Coupé”, and a global enthusiast community supported by clubs and heritage programs. Today, the brand continues to push boundaries in design, technology, and sustainability while building on more than a century of automotive leadership.

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Above contents © 2026 Mercedes-Benz AG reviewed and edited by Rex McAfee , @rexmcafee

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Rex McAfee
Published photographer and writer for several Porsche and Ferrari magazines. I currently reside in Southern California and I am very grateful for all of the opportunities the local car culture presents me with. Currently the editor of the 356 Club of Southern California. Sharing the car's history through the club's magazine is a true privilege.
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