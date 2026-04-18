140 years of Mercedes-Benz

The history of
Mercedes-Benz began in 1886 with Carl Benz’s motor car patent and Gottlieb Daimler’s motorised carriage. Since then, the brand has continuously advanced the automobile—from Bertha Benz’s pioneering 1888 long-distance journey to modern innovations in electric, autonomous, and high-performance vehicles.
In 2026, Mercedes-Benz celebrates its 140th anniversary with its largest product launch program ever, beginning with the new
S-Class and followed by more than 40 models over two years. Each reflects the brand’s goal of combining heritage with innovation while redefining mobility around user needs and technological progress.
Early milestones include the 1900
Mercedes 35 hp, which established the modern automobile concept, and the 1926 merger of Benz & Cie. and Daimler-Motoren-Gesellschaft, creating the iconic three-pointed star brand. The company has long explored alternative propulsion, from early electric and hybrid experiments—including designs by Ferdinand Porsche—to modern EV breakthroughs like the VISION EQXX and record-setting long-range drives exceeding 1,200 km.
Benz Patent Motor Car. Authentic replica of the world’s first automobile from 1886. Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz has also led in performance and design, producing icons such as the
300 SL “Gullwing”, as well as pioneering engineering advances like supercharging in the 1920s. Safety innovations have been central, including crumple zones (1959), ABS (1978), and modern driver assistance systems.
Luxury and prestige models—from the
“Adenauer” 300 to today’s S-Class and Maybach vehicles—have set global standards. At the same time, mass-production successes like the 124 series and early models such as the Benz Velo demonstrate the brand’s reach across segments.
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé from 2013 (197 series, production period from 2010 to 2014). Studio shot from the front with gullwing doors open, taken in 2025.
Motorsport has been another pillar, with the
Silver Arrows achieving major success, including multiple Formula 1 championships since 2014. Innovation continues in autonomous driving, endurance testing, and electric performance, with new technologies debuting in upcoming models.
Mercedes-Benz’s legacy also includes record-breaking achievements, highly valuable collector cars like the
300 SLR “Uhlenhaut Coupé”, and a global enthusiast community supported by clubs and heritage programs. Today, the brand continues to push boundaries in design, technology, and sustainability while building on more than a century of automotive leadership. Gallery
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé, Baujahr 2013 (Baureihe 197, Produktionszeit 2010 bis 2014). Studioaufnahme von vorn mit geöffneten Flügeltüren aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé from 2013 (197 series, production period from 2010 to 2014). Studio shot from the front with gullwing doors open, taken in 2025.
Mercedes-Benz CLS 55 AMG, Baujahr 2005 (Baureihe 219, Produktionszeit 2004 bis 2010). Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz CLS 55 AMG from 2005 (219 series, production period 2004 to 2010). Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz CLS 55 AMG, Baujahr 2005 (Baureihe 219, Produktionszeit 2004 bis 2010). Detailaufnahme der rechten Heckleuchte aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz CLS 55 AMG from 2005 (219 series, production period 2004 to 2010. Vehicle from 2005. Detailed shot of the right rear light, taken in 2025.
Mercedes-Benz A 160 F1 Edition „Coulthard“ der Baureihe 168. Limitiertes Sondermodell aus dem Jahr 1998. Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz A 160 F1 Edition “Coulthard” from the 168 series. Limited special edition model from 1998. Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz 300 SL, Baujahr 1992 (Baureihe 129, Produktionszeit 1989 bis 2001). Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 300 SL from 1992 (129 series, production period 1989 to 2001). Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz 500 GE V8, Baujahr 1993 (Baureihe 463). Die G-Klasse wird seit 1979 produziert. Studioaufnahme von vorn aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 500 GE V8 from 1993 (463 series). The G-Class is being produced since 1979. Studio shot from the front, taken in 2025.
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution, Baujahr 1989 (Baureihe 201, 1982 bis 1993). Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution from 1989 (201 series, production period 1982 to 1993). Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, Baujahr 1980 (Baureihe 116, Produktionszeit 1972 bis 1980). Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 from 1980 (116 series, production period 1972 to 1980). Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Benz 500 SEL, Baujahr 1982 (Baureihe 126, Produktionszeit 1979 bis 1992). Detailaufnahme des linken Scheinwerfers aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 500 SEL from 1982 (126 series, production period 1979 to 1992). Detailed shot of the left headlight, taken in 2025.
Mercedes-Benz 600 „Großer Mercedes“ der Baureihe 100, Produktionszeit 1963 bis 1981. Limousine mit kurzem Radstand aus dem Jahr 1963. Studioaufnahme von vorn mit geöffneten Türen aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 600 “Grand Mercedes” from the 100 series, produced from 1963 to 1981. Saloon with short wheelbase from 1963. Studio shot from the front with open doors, taken in 2025.
Mercedes-Benz C 111-II. Experimentalfahrzeug aus dem Jahr 1970. Studioaufnahme von vorn mit geöffneten Flügeltüren aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz C 111-II. Experimental vehicle from 1970. Studio shot from the front with gullwing doors open, taken in 2025.
Mercedes-Benz 220 SE „Heckflosse“-Limousine der Baureihe 111, Produktionszeit 1959 bis 1965. Fahrzeug aus dem Jahr 1963. Detailaufnahme des linken Peilstegs („Heckflosse“) aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 220 SE “Fintail” saloon from the 111 series, production period 1959 to 1965. Vehicle from 1963. Detailed shot of the left-hand “Fintail”, taken in 2025.
Mercedes-Benz 500 K Spezial-Roadster (W 29), Produktionszeit 1934 bis 1936. Fahrzeug aus dem Jahr 1934. Detailaufnahme des Cockpits aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), production period 1934 to 1936. Vehicle from 1934. Detailed shot of the cockpit, taken in 2025.
Mercedes-Benz 300 SL „Fügeltürer“ (W 198), Produktionszeit 1954 bis 1957. Fahrzeug aus dem Jahr 1955. Studioaufnahme von vorn mit geöffneten Flügeltüren aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 300 SL “Gullwing” (W 198), production period 1954 to 1957. Vehicle from 1955. Studio shot from the front with gullwing doors open, taken in 2025.
Mercedes-Benz 500 K Spezial-Roadster (W 29), Produktionszeit 1934 bis 1936. Fahrzeug aus dem Jahr 1934. Studioaufnahme von links mit geschlossenem Verdeck aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz 500 K Special Roadster (W 29), production period 1934 to 1936. Vehicle from 1934. Studio shot from the left with closed hood, taken in 2025.
Mercedes-Benz SSK (W 06), Produktionszeit 1928 bis 1932. Fahrzeug aus dem Jahr 1928. Studioaufnahme von vorn aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz SSK (W 06), production period 1928 to 1932. Vehicle from 1928. Studio shot from the front, taken in 2025.
Benz Patent-Motorwagen. Authentische Nachfertigung des ersten Automobils der Welt aus dem Jahr 1886. Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Benz Patent Motor Car. Authentic replica of the world’s first automobile from 1886. Studio shot from the left, taken in 2025.
Mercedes-Simplex 40 PS, Produktionszeit 1902 bis 1903. Fahrzeug aus dem Jahr 1902. Studioaufnahme von links aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Simplex 40 hp, production period 1902 to 1903. Vehicle from 1902. Studio shot from the left, taken in 2025.
Benz Patent-Motorwagen. Authentische Nachfertigung des ersten Automobils der Welt aus dem Jahr 1886. Studioaufnahme von vorn aus dem Jahr 2025.
Benz Patent Motor Car. Authentic replica of the world’s first automobile from 1886. Studio shot from the front, taken in 2025.
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart. Das 2006 eröffnete Museum verkörpert das Erbe und die Innovationstradition der Marke. Seine DNA-inspirierte Architektur diente als Leitbild für die Gestaltung des Gebäudes. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D855859)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart. Opened in 2006, it embodies the brand’s heritage and tradition of innovation. The shape of the human DNA inspired the building’s design. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D855859)
Ikonisches Design: Mercedes-Benz Kühlergrills aus verschiedenen Epochen. Studioaufnahme aus dem Jahr 2025.
Iconic design: Mercedes-Benz radiator grilles from different eras. Studio shot, taken in 2025.
Vorschau auf die neue Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 223. Sie erlebt ihre Weltpremiere am 29. Januar 2026.
Preview of the new Mercedes-Benz S-Class 223 series. It will make its world premiere on 29 January 2026.
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 aus dem Jahr 1980. Foto im Mercedes-Benz Classic Center, Fellbach, aus dem Jahr 2022. Die Baureihe 116 ist 1972 die erste Mercedes-Benz Oberklasse, die den Namen S-Klasse trägt. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D783243)
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 from 1980. Photo taken at the Mercedes-Benz Classic Centre, Fellbach, in 2022. The 116 series was the first Mercedes-Benz luxury class to bear the name S-Class in 1972. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D783243)
Fahrzeuge der wegweisenden XX Technologieprogramme von Mercedes-Benz. Links der VISON EQXX mit Fokus auf umfassende elektrische Effizienz im Alltag. In der Mitte der CONCEPT AMG GT XX mit Fokus auf elektrische Performance mit hoch innovativem Antriebsstrang. Rechts Beispiele für innovative Komponenten und Materialien aus dem Programm Tomorrow XX. Foto aus dem Dezember 2025. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 25C0332_001)
Vehicles from Mercedes-Benz’s pioneering XX technology programmes. On the left, the VISION EQXX with a focus on comprehensive electric efficiency in everyday use. In the middle, the CONCEPT AMG GT XX with a focus on electric performance with a highly innovative powertrain. On the right, examples of innovative components and materials from the Tomorrow XX programme. Photo from December 2025. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 25C0332_001)
Die einzigartige Tradition der Mercedes-Benz S-Klasse: Ihre Geschichte beginnt 1903 mit der Konstruktion des leistungsstarken Mercedes-Simplex 60 PS, den sich Emil Jellinek 1904 als luxurösen Reisewagen aufbauen lässt. Er ist im Mercedes-Benz Museum ausgestellt. Der Name S-Klasse hat im Jahr 1972 in der Baureihe 116 Premiere. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 2008DIG3846)
The unique tradition of the Mercedes-Benz S-Class: its history began in 1903 with the construction of the powerful Mercedes-Simplex 60 hp, which Emil Jellinek had converted into a luxurious touring car in 1904. It is on display in the Mercedes-Benz Museum. The name S-Class made its debut in 1972 in the 116 series. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 2008DIG3846)
Am 28. und 29. Juni 1926 fusionieren Benz & Cie. und Daimler-Motoren-Gesellschaft zur damaligen Daimler-Benz AG. Das Markenzeichen für die neue Marke Mercedes-Benz meldet das neue Unternehmen am 21. August 1926 an. Es verbindet die bisherigen Markenzeichen: Der Dreizackstern stammt von Mercedes, der Lorbeerkranz von Benz. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 2001DIG410)
On 28 and 29 June 1926, Benz & Cie. and Daimler-Motoren-Gesellschaft merged to form Daimler-Benz AG. The new company registered the trademark for the new Mercedes-Benz brand on 21 August 1926. It combined the previous trademarks: the three-pointed star came from Mercedes, the laurel wreath from Benz. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 2001DIG410)
Béla Barényi, 1. März 1907 bis 30. Mai 1997. Wegbereiter der passiven Sicherheit und Erfinder der Sicherheitskarosserie mit Knautschzonen und gestaltfester Passagierzelle. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: A51485)
Béla Barényi, 1 March 1907 to 30 May 1997. Pioneer of passive safety and inventor of the safety body with crumple zones and a rigid passenger cell. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: A51485)
1900 entsteht der Mercedes 35 PS mit Hochleistungsantrieb, langem Radstand und tiefem Schwerpunkt. Er gilt als erstes modernes Automobil überhaupt und trägt als erster den Namen Mercedes. Von ihm wird ab 1902 die Modellfamilie Mercedes-Simplex abgeleitet. Fahraufnahme eines Mercedes-Simplex 40 PS aus dem Jahr 1903 von der Mercedes-Benz Classic Insight „Die Ära Mercédès“ in Nizza und Umgebung, April 2017. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D368603)
In 1900, the Mercedes 35 hp was created with a high-performance drive, long wheelbase and low centre of gravity. It is considered the first modern automobile ever and was the first to bear the Mercedes name. The Mercedes-Simplex model family was derived from it in 1902. Driving shot of a Mercedes-Simplex 40 hp from 1903 from the Mercedes-Benz Classic Insight “The Mercédès Era” in Nice and the surrounding area, April 2017. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D368603)
Mercedes 35 PS, der erste Mercedes und das erste moderne Automobil der Geschichte. Foto des Mercedes 35 PS Rennwagens des Barons Henri de Rothschild beim Bergrennen Nizza–La Turbie am 29. März 1901 während der Woche von Nizza, 25. bis 29. März 1901. Am Steuer Wilhelm Werner. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: C31392)
Mercedes 35 hp, the first Mercedes and the first modern automobile in history. Photo of Baron Henri de Rothschild’s Mercedes 35 hp racing car at the Nice–La Turbie hill climb on 29 March 1901 during the Racing Week in Nice, 25 to 29 March 1901. At the wheel: Wilhelm Werner. (Photo reference number in Mercedes-Benz Classic Archives: C31392)
Emil Jellinek, 6. April 1853 bis 21. Januar 1918. Visionär der Automobilität und prägender Geschäftspartner der Daimler-Motoren-Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 50124)
Emil Jellinek, 6 April 1853 to 21 January 1918. Visionary of automobility and influential business partner of Daimler-Motoren-Gesellschaft at the end of the 19th century. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 50124)
Mercédès Jellinek, 16. September 1889 bis 23. Februar 1929. Tochter von Emil Jellinek und Namensgeberin der Marke Mercedes. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: U84056)
Mercédès Jellinek, 16 September 1889 to 23 February 1929. Daughter of Emil Jellinek and namesake of the Mercedes brand. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: U84056)
Wilhelm Maybach, 9. Februar 1846 bis 29. Dezember 1929. Mobilitätspionier, Konstrukteur des ersten modernen Automobils, Chefkonstrukteur der Daimler-Motoren-Gesellschaft bis 1907. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 30898)
Wilhelm Maybach, 9 February 1846 to 29 December 1929. Mobility pioneer, designer of the first modern automobile, chief designer at Daimler-Motoren-Gesellschaft until 1907. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 30898)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart: Daimler Motorkutsche im Raum Mythos 1: Pioniere – Die Erfindung des Automobils, 1886 bis 1900. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D104815)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart: Daimler motor carriage in room Legend 1: Pioneers – The Invention of the Automobile, 1886 to 1900. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D104815)
Ehemalige Versuchswerkstatt Gottlieb Daimlers im Gartenhaus seiner Villa in Cannstatt. Hier entsteht der erste leichte, schnelllaufende Fahrzeugmotor der Welt. Heute ist es die öffentlich zugängliche Gottlieb-Daimler-Gedächtnisstätte. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: A92F1885)
Gottlieb Daimler’s former test workshop in the garden house of his villa in Cannstatt. This is where the world’s first lightweight, high-speed vehicle engine was developed. Today, it is the publicly accessible Gottlieb Daimler Memorial. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: A92F1885)
Im August 1888 unternimmt Bertha Benz, die Ehefrau von Automobilerfinder Carl Benz, die weltweit erste Fernfahrt mit einem Automobil. Mit dem Benz Patent-Motorwagen Modell 3 bewältigt sie die Strecke von Mannheim nach Pforzheim und zurück. Historisches Gemälde. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: B39394)
In August 1888, Bertha Benz, wife of automobile inventor Carl Benz, undertook the world’s first long-distance journey in an automobile. Driving the Benz Patent Motor Car Model 3, she travelled from Mannheim to Pforzheim and back. Historical painting. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: B39394)
Gottlieb Daimler, 17. März 1834 bis 6. März 1900. Mobilitätspionier und Erfinder des vierrädrigen Automobils. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 19779)
Gottlieb Daimler, 17 March 1834 to 6 March 1900. Mobility pioneer and inventor of the four-wheeled automobile. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 19779)
Die Geburtsurkunde des Automobils: Titelblatt der Patentschrift 37435 für Motorwagen von Carl Benz („Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“), angemeldet am 29. Januar 1886. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 23277)
The birth certificate of the automobile: Title page of patent specification 37435 by Carl Benz for a motor car (“vehicle with gas engine”), registered on 29 January 1886. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 23277)
Die Geburtsurkunde des Automobils: Technische Zeichnungen aus der Patentschrift 37435 für den Motorwagen von Carl Benz („Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“), angemeldet am 29. Januar 1886. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 23279)
The birth certificate of the automobile: Technical drawings from patent specification 37435 by Carl Benz for a motor car (“vehicle with gas engine”), registered on 29 January 1886. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 23279)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart: Benz Patent-Motorwagen im Raum Mythos 1: Pioniere – Die Erfindung des Automobils, 1886 bis 1900. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D109040)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart: Benz Patent Motor Car in room Legend 1: Pioneers – The Invention of the Automobile, 1886 to 1900. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D109040)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart. Benz Patent-Motorwagen (rechts) und Daimler Motorkutsche (links) im Raum Mythos 1: Pioniere – Die Erfindung des Automobils, 1886 bis 1900. In der Mitte die Daimler „Standuhr“ – der erste kleine, schnelllaufende Verbrennungsmotor. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: D587470)
Mercedes-Benz Museum, Stuttgart. Benz Patent Motor Car (right) and Daimler Motor Carriage (left) in room Legend 1: Pioneers – The Invention of the Automobile, 1886 to 1900. In the centre is the Daimler “grandfather clock” – the first small, high-speed combustion engine. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: D587470)
Carl Benz, 25. November 1844 bis 4. April 1929. Mobilitätspionier und Erfinder des Automobils. Porträtfoto. (Fotosignatur der Archive von Mercedes-Benz Classic: 13367)
Carl Benz, 25 November 1844 to 4 April 1929. Mobility pioneer and inventor of the automobile. Portrait photo. (Photo reference number in the Mercedes-Benz Classic Archives: 13367)
Mercedes-Benz CLA der Baureihe 174. Produktion seit 2025. Fahrzeug aus dem Jahr 2025. Studioaufnahme von vorn aus dem Jahr 2025.
Mercedes-Benz CLA from the 174 series. In production since 2025. Vehicle from 2025. Studio shot from the front, taken in 2025.
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